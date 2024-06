Kinderkrebshilfe Königswinkel spendet 150.000 Euro an UKA-Kinderklinik

Um krebskranken Kindern bestmöglich zu helfen, ist viel Geld notwendig. Die Kinderklinik am Uniklinikum Augsburg (UKA) erhält dabei Unterstützung aus dem Allgäu.

Krebskranke Kinder bestmöglich zu behandeln, kann komplex sein – und deshalb umso teurer. Die Kinderklinik am Uniklinikum Augsburg (UKA) erhält dabei schon lange Unterstützung aus dem Allgäu: In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Kinderkrebshilfe Königswinkel um Präsident Rainer Karg mehr als zwei Millionen Euro gespendet. Nun konnte der Verein erneut eine beachtliche Summe überreichen: 150.000 Euro fließen an die Kinderintensivmedizin.

Nach Auskunft der Uniklinik profitieren davon verschiedene Bereiche und Projekte. Angeschafft wurden etwa Simulationspuppen zum Training für Intensivmediziner und -pflegende sowie eine Monitoranlage zur Verbesserung der lückenlosen Überwachung der kleinen Patienten, aber auch Bücher und Spielzeug. Rund 45.000 Euro gingen an Familien, deren Leben durch einen schweren Krankheitsfall eines Kindes aus den Fugen geraten war. Vereinsvertreterinnen und -vertreter um Präsident Karg übergaben die Summe offiziell an Kinderklinik-Direktor Michael Frühwald und Klaus Markstaller, Ärztlicher Direktor am UKA. (kmax)