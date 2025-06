„King Kong Kebab“: Bekanntes türkisches Restaurant eröffnet neuen Imbiss in Augsburg

Ein neuer Döner-Imbiss auf der Westseite des Augsburger Hauptbahnhofs hat Anfang Juni eröffnet. „King Kong Kebab“ nennt sich das Geschäft an der Rosenaustraße im Thelottviertel. Hinter dem Projekt steht Nazim Kücükkaya, er betreibt auch das türkische Restaurant Nehir Hecht, das vielen Augsburgern ein Begriff ist. „Das Nehir-Hecht-Restaurant war schon immer in Familienbesitz und mein Mann wollte noch zusätzlich etwas Eigenes machen. So kam der Gedanke, einen Imbiss zu eröffnen“, sagt Tine Schmohn, die Frau des Besitzers.

Der Imbiss, welcher sich direkt neben dem Restaurant befindet, achtet nach Aussagen der Besitzer sehr auf die Frische und Qualität der Zutaten. Von täglich frisch gemachten Soßen bis hin zu Spieß und Brot sei alles hausgemacht. King Kong Kebab hat Montag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr geöffnet.