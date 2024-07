Kino: Beim Outdoor-Festival geht‘s nicht nur ums Zuschauen

„Die Besucher des Bayerischen Outdoor-Filmfestivals sind eine eigene Klientel“, sagt Franz Fischer, Veranstalter des Augsburger Open Air-Kino-Events Lechflimmern im Familienbad am Plärrer. „Die bleiben auch, falls es mal regnet. Die haben die richtige Kleidung dabei und eine normale Einstellung zur Natur“, lobt Franz Fischer. Vom sportbegeisterten Schüler bis zum Rentner im Alpenverein reicht das Altersspektrum. Das Bayerische Outdoor-Filmfestival, kurz BOFF, ist laut Fischer längst eine feste Einrichtung in der Freiluft-Kinowelt des Lechflimmerns geworden, genauso wie beispielsweise die „Eberhofer“-Krimikomödien. Sein Kollege Wolfgang Schick nennt das BOFF „eine Tradition, die sich großer Beliebtheit erfreut“. Der Fokus auf bayerische Sportler passt seiner Meinung nach perfekt zum Lokalkolorit des Lechflimmerns.

Entsprechend gut besucht ist jede Vorstellung. Wind- und regenfeste Kleidung haben die naturaffinen Cineasten zwar dabei, doch ist sie an diesem warmen Sommerabend nicht nötig. Gezeigt werden mehrere Kurzfilme für die Adrenalin-Fangemeinde. Eine Besonderheit des Bayerischen Outdoor-Filmfestivals ist – neben der Verlosung von Sport-Ausrüstungen – der Local Hero aus dem jeweiligen Veranstaltungsort. Beim Lechflimmern ist dies Bergführer Alexander Scherl, der die Alpinschule Augsburg betreibt. Er ist nicht nur auf der großen Leinwand zu sehen, sondern berichtet auch live vor Ort von dem im Film festgehaltenen Abenteuer, ebenso wie der Filmemacher Moritz Sonntag. Gemeinsam mit dem Südtiroler Profi-Kletterer Simon Gietl bestieg er Watzmann und Zugspitze und legte die Strecke dazwischen mit dem Rad zurück. 6.600 Höhenmeter, über 200 Kilometer auf dem Fahrrad und rund 28 Kilometer zu Fuß - in weniger als 24 Stunden.

Kino: Beim Outdoor-Festival treffen sich Besucher und Sportgrößen

Kinobesucher Thomas Leitner freut sich am meisten darauf, einen der berühmten Kletterbrüder „Huber Buam“ auf der Leinwand zu sehen. Im Film „Concerto Vertical“ musiziert Alexander Huber mit dem Cellisten Burkhard Maria Weber mitten auf dem Berg. Was Thomas Leitner außerdem zum Bayerischen Outdoor-Filmfestival gezogen hat, sind „die schönen Landschaften, fremde Länder, sportliche Techniken und die jungen und älteren Akteure“. Dazu kommt bei dem 65-Jährigen die neugierige Frage: „Würde ich das auch schaffen?“ Er selbst geht gern Bergwandern und schätzt anspruchsvolle Fahrrad-Tagestouren.

Icon Vergrößern Alexander Scherl betreibt die Alpinschule Augsburg. Beim Outdoor-Festival ist er auf der Leinwand zu sehen und persönlich da. Foto: Michael Eichhammer Icon Schließen Schließen Alexander Scherl betreibt die Alpinschule Augsburg. Beim Outdoor-Festival ist er auf der Leinwand zu sehen und persönlich da. Foto: Michael Eichhammer

Am gleichen Abend wird beim Lechflimmern auch die französische Tragikomödie „Es sind die kleinen Dinge“ gezeigt. Lechflimmern-Besucherin Stefanie sieht man allerdings bereits anhand der Sneakers und der regenfesten Jacke an, welche der Programmpunkte sie wählt. Ihre Outdoorsport-Affinität reicht vom Wandern und Laufen über Skifahren bis zum Schwimmen. Beim Bayerischen Outdoor-Filmfestival fasziniert sie vor allem der Extremsport. „Ich interessiere mich dafür, wozu die Leute in der Lage sind und für die psychologischen Prozesse dahinter, die notwendige mentale Stärke“, sagt sie. „Vielleicht kann ich auch für mich selbst etwas daraus ziehen.“ Am meisten freut sie sich auf den Kurzfilm „Petta reddast“, ein Porträt der Ausdauerathletin Tamara Lunger.

Ein Freundeskreis von zwölf jungen Leuten ist ebenfalls bestens für alle Wettereventualitäten gewappnet: mit Daunen- und Regenjacken, Schlafsäcken und Mückenspray. Erfreulicherweise brauchen sie an diesem Abend nur letzteres. Die Gruppe besucht das BOFF beim Lechflimmern bereits zum dritten Mal. Hanna S. und ihre Freunde freuen sich auf die „megacoolen Kurzfilme über interessante Sportler“. Was die Freunde vereint, ist unter anderem die Liebe zum Wandern.

Lechflimmern: Die Besucher schätzen die Vielseitigkeit

Ebenfalls zum dritten Mal besuchen Edith und Dieter Marx das Bayerische Outdoor-Filmfestival. Während sie beeindruckend findet, was die Akteure leisten und die Vielseitigkeit der kurzen Filme schätzt, schwärmt ihr Mann von den „schönen Locations“. Dieter Marx geht gern Wandern, spielt Tennis und fährt Rad. „Aber nichts so Wildes wie in diesen Filmen“, ergänzt seine Frau.

Icon Vergrößern Bernd, Moni und Elke freuen sich auf spektakuläre sportliche Leistungen. Foto: Michael Eichhammer Icon Schließen Schließen Bernd, Moni und Elke freuen sich auf spektakuläre sportliche Leistungen. Foto: Michael Eichhammer

Mit sechs weiteren Freunden haben es sich Philipp und Christoph auf Plastikstühlen und Decken bequem gemacht. „Outdoor-Sportfilme und Outdoor-Kino passen perfekt zusammen“, findet Philipp. Sein Kumpel Christoph genießt die „schöne Location inmitten der Stadt“ und dass es keine festen Sitzreihen gibt, sondern man sich seinen Platz selbst aussuchen kann.

Veranstalter und Moderator Andi Prielmaier hat seinen eigenen Film dabei: „Trans Balearen“ ist eine Vater-Sohn-Geschichte über ein rasantes Insel-Hopping per SUP, Foil und Mountainbike. „Wir suchen für unser Festival Orte mit Charme aus“, erzählt er. „Das Schwimmbad hier hat ein besonderes Flair, wir sind immer gern beim Lechflimmern dabei.“

-