Klavierspieler verzaubern die Augsburger Innenstadt

Flotte Klaviermusik hallt über den Augsburger Stadtmarkt. Im Rahmen der Aktion „Play me, I‘m Yours“ steht auch hier eines der Straßenklaviere, die aktuell in der Stadt verteilt sind. Rundherum haben sich Zuhörer versammelt. An den Tasten sitzt der Künstler FritzBo. Der 61-Jährige ist nebenberuflich Pianist und hat, seit er 14 Jahre alt ist, eine Leidenschaft für das Klavierspielen. Sein ganzes Leben lang spielte er immer wieder kleinere Auftritte. Unmittelbar vor Corona wollte er dann eigene Konzerte geben, doch die Pandemie verhinderte seine Pläne. Die Idee mit den Klavieren in der Stadt findet er super. „Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen Klavier spielen können und jeder hat einen eigenen Stil“, sagt der Künstler begeistert. Mit einer Aktion wie dieser könne man den Menschen den Zugang zur Musik erleichtern. Noch bis Sonntag, 29. September, stehen die Straßenklaviere an ausgewählten Plätzen. Dann werden sie wieder abgebaut.

