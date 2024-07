Klimaaktivisten blockieren Teile der Augsburger Karlstraße

Am Dienstagmittag haben Klimaaktivistinnen und -aktivisten der sogenannten Letzten Generation zwei Spuren der Karlstraße in der Augsburger Innenstadt als Protest gegen die aktuelle Klimapolitik in Deutschland blockiert. Als Markus Söder und Christian Lindner maskiert, saßen sie an einem Tisch und fächerten sich mit selbst gedruckten Geldscheinen Luft zu. Weitere Geldscheine verteilten sie auf der Straße. Die Polizei sicherte zunächst die Kundgebung. Der Verkehr wurde umgeleitet. „Wenn das Gebäudeenergiegesetz so durchgegangen wäre, wie es eigentlich für den Klimaschutz sinnvoll gewesen wäre, hätte die Gasindustrie ordentlich an Umsatz verloren“, erklärte ein Demonstrant. „Jeder Gaskessel, der jetzt verkauft wird, ist Verdienst der FPD.“

Nach etwa dreißig Minuten klärte der Einsatzleiter die Demonstrierenden darüber auf, dass sie nun die Straße wieder freigeben müssen. Als Versammlungsort stellte er ihnen den Bürgersteig zur Verfügung. Nachdem die Aktivisten ihren Ort nicht freiwillig räumen wollen, ordnet der Einsatzleiter die Räumung der Versammlung an. Die zwei sitzenden Demonstrierenden mussten von den Einsatzkräften von der Straße getragen werden. Die Veranstaltung wurde im Anschluss von der Polizei aufgelöst.