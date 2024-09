Klimaaktivisten protestieren vor Stadtrat für schnellere Wärmewende

Eine Handvoll Klimaaktivisten hat am Donnerstag vor der Stadtratssitzung in der neuen WBG-Zentrale für eine Veröffentlichung des städtischen „Energienutzungsplans Wärme“ und eine Offensive in der Wärmewende demonstriert. Die Demonstranten forderten eine klimagerechte Wärmewende und die Dekarbonisierung der Augsburger Wärmeversorgung bis 2035. „Der Wärmeplan der Stadt darf kein leeres Versprechen bleiben, sondern muss endlich veröffentlicht werden und wichtige Punkte wie die Dekarbonisierung der Augsburger Fernwärme, die Förderung von Wärmepumpen, von Fern- und Nahwärmeanschlüssen sowie die systematische Sanierung öffentlicher Gebäude und Schulen enthalten“, erklärte der einstige Mitinitiator des Klimacamps, Ingo Blechschmidt. (klijo)

