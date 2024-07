Klimaaktivisten stürmen Augsburger Stadtratssitzung

Der beste Klimaschutz ist Verzicht, Sparsamkeit oder das auch etwas später oder gar nicht hierzulande erhältlich ist. Warum müssen chinesische Fabriken rund um die Uhr rennen damit in Augsburg ein Kleidungstück so billig eingekauft wird? Shit-in und Temu planen wohl schon eingene Frachtflugzeugflotten... Warum muss es überhaupt hier her geschippert werden? Autos werden im mmer schwerer und wuchtiger, der Kunststoff dafür wird aus Erdöl gemacht das in immer grösseren Mengen gefördert und transportiert werden muss. Ebenso hat heute alles Batterien und Akkus...Rohstoffe also die aus fernen Ländern kommen. Mähroboter und Elektrobikes die kerngesunde Leute kaufen, fängt da der Irrsinn nicht an und hört ebenso nicht auf?