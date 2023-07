Behinderung im Verkehr: Am Jakobertor gibt es eine Klimacamp-Kurzkundgebung

Am Freitag demonstrieren von 17.30 bis 17.45 Uhr Aktivisten am Jakobertor. Eine Spur wird während dieser Zeit für den Verkehr gesperrt.

Die Aktivisten des Klimacamps, die sich für die Klima- und Verkehrswende einsetzen, treffen sich am Freitag, 28. Juli, um 17.30 Uhr am Jakobertor. Dort wird im Rahmen einer angezeigten Kundgebung für eine "gerechtere Gestaltung der Kreuzung und der Jakoberstraße demonstriert". Die Aktion wird 15 Minuten dauern. In dieser Zeit sperren die Demonstranten den Teil der Jakoberstraße, der durch das Jakobertor führt. Die Aktivisten wollen unter anderem darauf hinweisen, dass es sich bei der Jakoberstraße stadteinwärts um eine Gefahrenstelle für Radfahrer handelt, denn diese würden in diesem Bereich häufig zu eng überholt.

Klima-Demo in Augsburg: Protest am Jakobertor

"Außerdem würde sich die Kreuzung um die Tram- und Bushaltestelle herum für eine Holländische Ampelschaltung anbieten. Bei dieser Ampelschaltung haben alle Fußgänger und Radfahrer grün, egal aus welcher Richtung sie kommen", erklärt der Organisator der Demonstration. (ziss)

