Klimacamper seilen sich von der City-Galerie ab

Aktivisten des Klimacamps haben sich vom Vordach des Cinemaxx-Kinos abgeseilt. Dabei kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst der City-Galerie.

Mit einer Abseil-Aktion an der City-Galerie haben am Sonntag Aktivisten des Klimacamps auf sich aufmerksam gemacht. Die drei Männer erstiegen zunächst ein Gerüst an der City-Galerie und kletterten dann auf das Vordach des Cinemaxx-Kinos. Dort entrollten sie ein Banner, mit dem sie die angebliche Mitverantwortung der City-Galerie für die Klimakatastrophe anprangerten.

Nach Ansicht der Aktivisten gehörten CO 2 -intensive Produkte verboten, insbesondere, wenn sie durch Kinderarbeit zustande kämen. Die City-Galerie müsse selbst auf Lieferketten achten, so die Klimacamper. Die City-Galerie solle der Klimakrise Hausverbot erteilen. Nach Angaben der Aktivisten haben zwei von ihnen aufgrund früherer Aktionen in der City-Galerie Hausverbot, über das sie sich für die Aktion hinwegsetzten.

Nach der Schilderung von Augenzeugen, kam es bei der Abseilaktion zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst der City-Galerie. Die Aktion wurde dann von der Augsburger Polizei beendet.