Kokett Dessous verlässt Augsburg nach 78 Jahren und geht nach Kissing

Ina Gantenbein fällt der Schritt schwer: Nach 78 Jahren verlässt sie mit dem Familienunternehmen „Kokett Dessous“ die Augsburger Innenstadt und siedelt sich im Januar in Kissing neu an. Sie wäre gerne geblieben, sagt sie, aber es sei ihr am Ende keine andere Wahl geblieben. Auf Instagram informiert dieser Tage ihre Kundinnen. „Wir ziehen um“, heißt es in dem Post. Noch bis 21. Dezember sei sie in Augsburg, ab 7. Januar dann in der Bahnhofsallee in Kissing zu finden, sagt sie gegenüber unserer Redaktion. Augsburg kehrt sie damit den Rücken - und nennt dafür auch Gründe.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dessous Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis