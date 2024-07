Konfettiregen für den scheidenden Schulleiter in Lechhausen

Nach zwölf Jahren als Schulleiter der Schiller-Schule in Lechhausen geht Rektor Franz-Josef Dorsch zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Seine Schule verabschiedete sich von ihm mit einer zweitägigen Schnitzeljagd durch alle Klassenzimmer. In jeder Klasse hatten die Schülerinnen und Schüler sich Quizfragen und Rätselaufgaben ausgedacht, die nach Vollendung den Hinweis auf die nächste Station im Schulhaus ergaben.

Da musste der beliebte Schulleiter beispielsweise in der Schulküche Honigsorten am Geschmack erkennen, im PCB-Raum seine Biologiekenntnisse bei der Bestimmung von Amphibien unter Beweis stellen, englische Zungenbrecher rezitieren, ein Klassenfoto-Puzzle auf Zeit lösen, Flecken fachgerecht aus Textilien waschen oder eine große Abschiedstorte in Form einer Schultafel mit Zuckerguss-Schrift verzieren. An einer Station gab es nach dem Buchstabenrätsel einen Koffer als Geschenk für die Reise in den Ruhestand und goldenes Konfetti aus der Partykanone.

Der aus Bamberg stammende Pädagoge verabschiedete sich von einem Fenster im zweiten Stock des Schulhauses von allen Mitgliedern der Schulfamilie, die sich im Schulhof zu zwei großen Herzen aufgestellt hatten, Akrobatik vorführten und zur Musik der Schulband tanzten. Von den Schülersprechern gab es ein Abschlusszeugnis mit lauter Einsern für den immer mit Herzblut und Menschlichkeit für seine Schulfamilie engagierten Schulleiter.

Im Ruhestand ist eine Radtour geplant

Franz Josef Dorsch, der von den meisten Sepp genannt wird, hat sich für den Ruhestand im September des Jahres eine Radtour nach Spanien vorgenommen, hat aber auch weitere Pläne: er möchte an seiner Schiller-Schule die Schul-Imkerei und den Schulgarten weiter fördern. In seine Zeit fielen die Teilsanierung der Schule und der Neubau des Erweiterungsbaus, auch die nicht einfache Zeit der Coronapandemie.