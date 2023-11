Augsburg

"Konstruktiv aber unbequem" – das ist die Bürgeraktion Pfersee

Plus Seit 40 Jahren setzt sich die Bürgeraktion Pfersee für ihren Stadtteil ein. Als Vorsitzender geht Dietmar Egger keiner Konfrontation aus dem Weg.

Von Fridtjof Atterdal

Seit 40 Jahren engagiert sich die Bürgeraktion für Pfersee. Was sind gerade die Themen im Stadtteil?



Dietmar Egger: Ganz aktuell steht die Entwicklung des Eberle-Areals an, dazu wurde im Oktober im Bauausschuss ein städtebaulicher Wettbewerb beschlossen. Da uns das Thema bereits seit Längerem beschäftigt, haben wir im Dezember 2022 eine Liste mit zu beachtenden Mindestanforderungen an das Baureferat übermittelt und vor Einleitung des Wettbewerbs eine Bürgerinformationsrunde gefordert. Eine solche wurde uns, nach einem positiven Feedback zu unseren Positionen, zwar avisiert – aber letztlich doch unterlassen und in trauter Runde nur mit den Investoren verhandelt. Natürlich beschäftigt uns weiterhin das Planfeststellungsverfahren zum ersten Bauabschnitt der Linie 5, das bereits wieder über ein Jahr Verzug verzeichnet. Die Ursache laut Auskunft: fehlende Planunterlagen der Stadtwerke.

Die "Halle 116" in Pfersee wird zum Erinnerungs- und Lernort, in dem Besucher auch den dunklen Seiten der Stadtgeschichte nachspüren können. Foto: Silvio Wyszengrad

Gibt es weitere drängende Themen?



Egger: Wertach Vital 2 ist knapp ein Vierteljahrhundert nach dem Pfingsthochwasser 1999 immer noch nicht abgeschlossen. Da die Pferseer wissen, dass bisher alle 30 Jahre große Fluten zu erwarten waren, sind wir mal gespannt, ob die Gnadenfrist noch gewinnbringend genutzt wird. Weiterhin haben wir merkliche Defizite an Infrastruktur, vor allem an Kinderbetreuungsplätzen in Pfersee-Nord, Netzlücken im Radwegenetz und Sanierungsbedarf im Hinblick auf Lärmschutz. Der Zustand des Platzes vor St. Michael ist immer noch nur schäbig zu nennen und das Casino auf der Sheridan harrt weiter einer Nachverwendung. Wenigstens wurde jetzt der „Denkort Halle 116“ eröffnet mit einer Interimsausstellung und unser Projekt einer Beschilderung von Grabstellen besonderer Bedeutung auf dem Westfriedhof läuft erfolgversprechend an. Sie sehen, uns wird so schnell nicht langweilig.

