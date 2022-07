Kontrollen am Osramsteg: Radlerinnen und Radler finden, das ist "Abzocke"

Genau das tun doch Autofahrer ständig. Ich wurde neulich in der Kurt-Schuhmacher-Straße überholt. Die Radaranzeige dort zeigte bei dem Patienten dann 61 km/h an. Alternativ können Sie sich mal aufs Bänkle vor dem Anna-Gymnasium setzen, dort ist auch 30 und dann mal die dortige Anzeige beobachten. Von den Rotlichtverstößen an der MAN-Kreuzung durch die doppelspurigen Rechtsabbieger hätte man in einem Monat vermutlich die ganze Sanierung dort zahlen können. Soviel zu Freifahrtschein für Radfahrer.. ja ne is klar..



Augsburg ist sicher deswegen in der schlechtesten und teuersten Regionalklasse 12 der KFZ-Versicherung weil die Augsburger alle vorbildlichst, immer defensiv, nie zu schnell und schon garnicht bei Rot über die Ampel fahren...

