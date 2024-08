Kranfundament für Perlachturm-Sanierung kommt im Oktober

Im Zuge der Sanierung des Augsburger Perlachturms stehen die nächsten Schritte an. Am Fischmarkt starten Mitte August die Stadtwerke damit, angrenzende Häuser mit neuen Leitungen, etwa für Strom, Wasser oder Glasfaseranschlüsse zu versorgen. Anfang Oktober 2024 beginnt die Stadt Augsburg dann damit, das Kranfundament zu verlegen, damit im Frühjahr 2025 mit der Hauptmaßnahme der Sanierung des Perlachturms begonnen werden kann. Ausgerechnet in diese Zeit fallen auch das Turamichele-Fest und später der Christkindlesmarkt.

Projekt begleitet Sanierungsarbeiten am Perlach

Baureferent Steffen Kercher gibt allerdings Entwarnung: „Wir haben die beiden Bauabschnitte so terminiert, dass sowohl das Turamichele als auch der Christkindlesmarkt ohne Einschränkungen und damit wie gewohnt stattfinden können.“ Begleitet wird der nächste Schritt der Perlachturm-Sanierung zudem von einem Projekt. Seit 7. August präsentiert die Stadt in den Schaufenstern am Perlachturm die wechselhafte Geschichte des Stadtturms. Die Plakate erklären, wie der Perlachturm vom Symbol der Macht zum Wahrzeichen der Fuggerstadt wurde, berichten von der Beinahe-Zerstörung im Zweiten Weltkrieg bis hin zum großen Sanierungsprojekt, das 2017 startete und voraussichtlich 2027 abgeschlossen sein soll. (AZ)