16-Jähriger soll Busfahrer bedroht und Beamte beleidigt haben

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher soll am Montag gegen 21.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Stenglinstraße randaliert haben. Wie die Polizei berichtet, wollte der 16-Jährige in einen Bus einsteigen, nachdem dessen Türen bereits verschlossen waren. „Als der 53-jährige Busfahrer die Türen nicht öffnete, trat und schlug der 16-Jährige gegen diese“, heißt es weiter von den Ermittlern. Außerdem soll der 16-Jährige den Busfahrer verbal bedroht haben. Passanten verständigten daraufhin die Polizei. „Die Beamten wurden ebenfalls von dem 16-Jährigen beleidigt“, heißt es von der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab beim Jugendlichen einen Wert von über 0,8 Promille. „Da sich der junge Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam er in ein Krankenhaus“, berichtet die Polizei weiter, die nun wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt. (jaka)

