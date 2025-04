21-Jähriger wirft Gegenstand von Brücke auf Fahrbahn der B17

Ein 21 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Mittwoch zwischen 0 und 0.10 Uhr einen Gegenstand von der Brücke der Hooverstraße auf die Fahrbahn der B17 in Fahrtrichtung Süden geworfen. „Der Vorfall konnte durch Polizeibeamte beobachtet werden“, berichtet die Polizei. Die Ermittler nahmen den 21-Jährigen kurz darauf im nahen Umfeld fest. Bei der Festnahme bemerkten die Polizisten, dass der 21-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. „Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille“, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 21-Jährigen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)

