Autofahrer flieht nach Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag im Kobelweg gekommen. Nach Polizeiangaben hatte gegen 19 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt an einer Ampelanlage in der Straße angehalten. „Hierbei fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf das Auto des 25-Jährigen auf“, heißt es von der Polizei. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes SUV von der Unfallstelle, die an der Kreuzung zum Dayton-Ring lag. „Im Mercedes befanden sich offenbar zwei männliche Personen im Alter von 25 bis 30 Jahren.“ Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (jaka)

