Einer 36-jährigen Frau wurde am Mittwoch, gegen 22.45 Uhr, in einer Gaststätte in der Ulmerstraße das Mobiltelefon gestohlen. Die Polizeibeamten wurden hinzugerufen, ermittelten einen 23-Jährigen als Tatverdächtigen und übergaben schließlich das Mobiltelefon an die Besitzerin. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 23-Jährigen. (ehre)

