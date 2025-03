Heftiger Streit vor Arztpraxis ruft die Polizei auf den Plan

Zu einer verbalen Auseinandersetzung mit möglicherweise strafrechtlich relevantem Hintergrund ist es am Montag zwischen einer 38-jährigen Frau und einem 38-jährigen Mann vor einer Arztpraxis in der Rockensteinstraße gekommen. Die Polizei berichtet, dass die beiden im Zeitraum zwischen 13 und 15 Uhr offenbar in einen Streit geraten waren. „Im Rahmen dessen soll die Frau den Mann genötigt haben“, heißt es von den Ermittlern. Eine Passantin „soll den Vorfall vor der Praxis beobachtet haben“, so die Polizei, die nun wegen Nötigung gegen die 38-jährige Frau ermittelt. Die Beamten bitten die Passantin oder weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)

