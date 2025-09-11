Mann fährt unter Drogeneinfluss Auto und wird von der Polizei gestoppt

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag unter Drogeneinfluss in der Landvogtstraße unterwegs gewesen. Nach Auskunft der Polizei hatten Beamte einer Streife den Mann gegen 2 Uhr nachts kontrolliert. „Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand“, heißt es von der Polizei. Ein Test ergab, dass der 39-Jährige wohl Cannabis konsumiert hatte. „Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt“, heißt es weiter. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 39-Jährigen. (jaka)

