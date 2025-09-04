Icon Menü
Augsburg-Kriegshaber: Mann mit Zange auf frischer Tat ertappt: Polizei sucht nach Dieb

Augsburg-Kriegshaber

Mann mit Zange auf frischer Tat ertappt: Polizei sucht nach Dieb

Eine Anwohnerin beobachtet einen Mann dabei, wie er offenbar versucht, ein Fahrrad zu stehen. Doch er kann fliehen, bevor die Polizei vor Ort ist.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt gegen einen bislang unbekannten Täter wegen Diebstahls.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt gegen einen bislang unbekannten Täter wegen Diebstahls. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Eine Frau hat am Mittwoch einen Fahrraddieb im Gundelfinger Weg offenbar während der Tat beobachtet und ihn vertrieben. Nach Angaben der Polizei hatte sich der unbekannte Mann gegen 10.15 Uhr an einem Fahrradabstellplatz aufgehalten. „Eine Zeugin konnte diesen aus ihrer Wohnung beobachten, wie er mit einer Zange das Schloss an ihrem Fahrrad aufschnitt“, so die Polizei weiter. Als die Frau den Mann daraufhin ansprach, floh er. Die Frau rief die Polizei, die den Täter aber vor Ort nicht mehr antreffen konnte. Bei ihm soll es sich um einen etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann handeln. Er soll dünn und schätzungsweise 50 Jahre alt sein und grau-weiße etwas längere Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Sonnenbrille, lange helle Jeans und ein blau-rotes Trekkingsuit. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (jaka)

