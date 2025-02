Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Wohnungen

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 6.50 und 9.20 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Semmelweisstraße eingedrungen. „Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände“, heißt es von der Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich und ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zu einem ähnlichen Delikt kam es am Samstag in der Zeit von 17 bis 22.50 Uhr. Den Angaben zufolge drangen unbekannte Täter in ein Haus in der Graham-Bell-Straße ein. Die Täter machten Beute, deren Wert nach Polizeiangaben wohl im mittleren dreistelligen Eurobereich liegt. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchsdiebstahls, die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

