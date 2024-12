Prozess um Krawalle in Kriegshaber: Angeklagte werden freigesprochen

Die Aufnahmen der Handykamera sind unübersichtlich, aber was passiert, lässt sich gut erkennen. Junge Männer ziehen Müllcontainer auf eine Straße, errichten eine Art Barrikade. In einem anderen Video, das etwas später entstanden sein muss, brennt eine der gelben Tonnen, Flammen schlagen gen Himmel. Was sich im Oktober vergangenen Jahres in der Familie-Einstein-Straße im Umfeld des Reese-Parks zugetragen hat, waren wüste Szenen – und auch ein Ausnahmefall der Jugendkriminalität in Augsburg. Ein Jugendlicher, den die Polizei als Rädelsführer identifizierte, wurde später unter anderem wegen der Vorfälle zu einer Jugendstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt. Doch vier weitere junge Männer, die nach Ansicht der Ermittler beteiligt gewesen sein sollen, saßen jetzt wohl zu Unrecht auf der Anklagebank.

