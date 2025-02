Unbekannte Vandalen demolieren Fenster eines Jugendhauses

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montag ein Fenster in der Madisonstraße demoliert. Gegen 2.30 Uhr nahm ein Anwohner ein lautes Geräusch wahr, berichtet die Polizei. „Zwei bislang unbekannte Jugendliche hatten offenbar das Fenster des Jugendhauses mit einem Gullydeckel beschädigt“, so die Polizei. Anschließend flüchteten sie. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die beiden Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: Sie sollen zwischen 14 und 16 Jahre sein und beide eine dunkle Kapuzenjacke getragen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (jaka)

