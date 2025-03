Unbekannter Täter wirft Ball von Brücke über B17 auf fahrendes Auto

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 21.30 Uhr einen Gegenstand von der Fußgängerbrücke der Tunnelstraße auf einen Fahrstreifen der B17 geworfen. „Der Ball traf die Motorhaube eines Autos“, teilt die Polizei mit; das Fahrzeug war den Angaben zufolge in Richtung Norden unterwegs. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Fahrer des VWs blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Die Polizei fahndete nach dem Täter, konnte ihn aber bislang nicht ermitteln. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll eine kräftige Statur haben, zur Tatzeit trug er den Angaben zufolge eine schwarze Jacke über einem roten Oberteil. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen. (jaka)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B17 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis