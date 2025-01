Unbekannter zündet Einkaufswagen an

Zwei Fälle von Sachbeschädigungen meldet die Polizei. So hat ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag gegen drei Uhr nachts unter der Brücke auf Höhe der Hessenbachstraße in Kriegshaber einen Einkaufswagen in Brand gesteckt.

Laut Polizei griff das Feuer auf eine sich daneben befindliche Matratze über. Zudem wurde die Betonwand der Brücke beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2610 entgegen genommen.

Im Stadtteil Lechhausen wurde am Montag zwischen 8.10 und 9.30 Uhr ein Fahrzeug beschädigt. Der betroffene Sprinter parkte in der Neuburger Straße, auf Höhe der 120er Hausnummern. An dem weißen Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise unter 0821/323-2310. (ina)