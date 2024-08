Unfall in Supermarkt-Parkgarage: Verursacher flüchtet

Nach einer Unfallflucht am Dienstag in der Ulmer Straße im Stadtteil Kriegshaber ermittelt die Polizei.

In der Zeit von 11.30 bis 12.00 Uhr parkte ein Autofahrer seinen BMW in der Parkgarage eines Supermarktes. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte das Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro, so die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)