Kühler Sport an heißen Tagen: Wo die Augsburger mitten im Sommer aufs Eis gehen

Bei 30 Grad Celsius auf dem Eis ein paar Kurven drehen? Das ist für die Trainerinnen und Trainer des Augsburg Eislaufvereins zur Normalität geworden. Seit mehreren Jahren bieten sie für große und kleine Fans des Eiskunstlaufs Sommerkurse in der Ferienzeit an.

Benjamin Blum ist seit drei Jahren Teil des Trainerteams und freut sich, dass die Kurse angeboten werden können. „Dankenswerterweise hat sich die Stadt auch in diesem Jahr dazu entschlossen, die Eishallen schon zu Beginn der Sommerferien für den Vereinssport zu öffnen.“ Für alle, die auch in den heißen Monaten nicht genug vom Eislaufen bekommen können oder bereits der nächsten Saison entgegenfiebern, heißt es deshalb: Her mit den Schlittschuhen und ab auf‘s Eis.

„Natürlich ist die Nachfrage im Winter höher als im Sommer, doch wen das Eislauffieber trotzdem gepackt hat, der nimmt das Angebot dieser alternativen Abkühlung gerne wahr“, erzählt der ehemalige Profiläufer und Jugendmeister Benjamin Blum. Gemeinsam mit dem Rest des Teams wird das Kursprogramm so geplant, dass es die Inhalte der ersten Ebene der vereinsinternen Leistungstests aufgreift. Dazu gehört für komplette Neulinge zunächst das sichere Stehen auf dem Eis sowie erste einfache Eislauf-Bewegungen und -Figuren. Die Ferienkurse sollen für Einsteiger eine niederschwellige Gelegenheit bieten, um in ein neues Hobby hineinzuschnuppern.

Eislaufen: Der Ferienkurs als Einstieg in ein neues Hobby

„Wer in der Eislaufschule oder den Ferienkursen Lust bekommen hat, öfter aufs Eis zu gehen, oder wer über die Trainingsinhalte der Eislaufschule hinausgewachsen ist, kann später auch die Fördergruppen-Kurse des Vereins besuchen“, erklärt Benjamin Blum. Für die Trainerinnen und Trainer ist aber klar, dass der Spaß und die Freude am Schlittschuhlaufen im Vordergrund steht: „Wir wissen, dass jeder einmal klein anfängt, und wir wissen auch, dass nicht jeder Profisportler werden will. Wir wollen unsere Leidenschaft für den Sport aber mit jedermann teilen und auch Unentschlossene mit unserer Begeisterung anstecken“, so Blum. Für Interessierte sei der Ferienkurs daher ein optimaler Einstieg.

Bereits ab fünf Jahren dürfen die Jüngsten teilnehmen, vorher könnte es schwierig sein, passende Schlittschuhe zu finden. Nach oben sei aber keine Altersgrenze gesetzt. Für Eltern, die das Hobby ihrer Kinder teilen möchten, aber auch für alle anderen Eiskunstlaufbegeisterten gibt es sonntags ab 19.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion auch einen Erwachsenenkurs. „Jeder Teilnehmer sollte aber beachten, dass Helm und Handschuhe wichtige und sicherheitsrelevante Bekleidungsstücke sind, die auf keinen Fall zu Hause vergessen werden sollten“, betont Blum. Die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer stehe immer an oberster Priorität.

Organisiert werden die Kurse viermal die Woche, davon zweimal im Curt-Frenzel-Stadion und zweimal im Eisstadion Haunstetten. Eine Anmeldung ist vorab nicht nötig, dennoch sollte man etwa eine halbe Stunde vor Kursbeginn da sein. Vo Oort wird dann die Teilnahmegebühr bezahlt und bei Bedarf passende Schlittschuhe ausgeliehen. Der Verein empfiehlt trotz der warmen Außentemperaturen wasserdichte Kleidung, Mützen und Handschuhe mitzubringen.

Info: Die Ferienkurse finden noch bis 5. September statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 bzw. 13 Euro pro Kurs.