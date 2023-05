Kunst und Pizza gibt es in Augsburg auch aus dem Automaten

Kaugummiautomaten sind die Klassiker unter den Automaten. Mittlerweile kann man aber auch Pizza oder Fahrradschläuche aus den Geräten ziehen. Ein Überblick.

Jeder kennt sie, doch fast niemand weis auf Anhieb, wo sie heute noch zu finden sind: Kaugummiautomaten. Seit Jahrzehnten gibt es sie in deutschen Städten, auch in Augsburg hängen noch einige. Betrieben werden sie hauptsächlich von Gerhard Jahn und seinem Unternehmen aus Kammeltal. "In Augsburg gibt es rund 200 Automaten. Sie werden nach wie vor viel benutzt, vor allem von Kindern. Wir befüllen die Automaten im Rhythmus von drei Monaten und wechseln auch die Kaugummisorten regelmäßig, je nach dem was gerade gefragt ist", sagt er. Für kleine Kaugummis müssen Kunden 10 Cent, für große 20 Cent in den Automaten stecken. Für 50 Cent sind auch kleine Spielzeuge zu haben. Neben den Kaugummiautomaten gibt es in Augsburg mittlerweile aber auch eine Vielzahl weiterer und ganz unterschiedlicher Automaten.

Ein Kaugummiautomat an der Bergstraße. Rund 200 von ihnen gibt es noch in Augsburg. Foto: Elias Kern

Kunstautomaten:

Wer sich für Kunst interessiert oder spontan ein kleines Geschenk benötigt, wird an zwei Kunstautomaten fündig. Der "KunstAUXomat" steht seit Juni 2022 an der Viktualienhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt. Zehn Augsburger Künstlerinnen befüllen den Automaten mit verschiedenen kleinen Kunstwerken. In der aktuellen, elften Edition sind frühlingshafte Motive zu finden. Der zweite Kunstautomat, der "Artautomat", befindet sich am Gaswerk. Dort kann man Unikate von unterschiedlichen Künstlern erwerben. Der Inhalt der Päckchen reicht von Fotografie und Malerei bis hin zu Lyrik. Der Gewinn kommt sozialen Projekten zugute. An beiden Automaten kosten die Werke vier Euro.

Einer von zwei Kunstautomaten in Augsburg. Der "Artautomat" steht am Gaswerk. Foto: Elias Kern

Lebensmittelautomaten:

Wenn man an einem Sonn- oder Feiertag spontan eine Grillparty veranstalten will, kann man auf mehrere Lebensmittelautomaten in Augsburg zurückgreifen. Unter anderem der Gourmat der Metzgerei Happacher & Sohn im Spickel, Storks Hofladen in Bergheim oder die Frische-Box der Metzgerei Settele in Haunstetten bieten frische Fleisch- und andere Grillwaren rund um die Uhr an. Frische Eier gibt es außerdem beispielsweise in einem Eierautomaten von Höfle's Hofladen in Inningen.

Der Gourmat der Metzgerei Happacher und Sohn steht an der Gentnerstraße. Er ist einer von mehreren Lebensmittelautomaten in Augsburg. Foto: Elias Kern

Pizza-Automat:

Wer nachts auf dem Nachhauseweg noch Appetit verspürt, ist beim Pizzaautomaten von La Commedia an der Gögginger Straße richtig. Rund um die Uhr kann man sich hier verschiedene Pizzen bestellen. Der Automat verspricht, dass die Bestellung in drei Minuten fertig ist. Neben dem Pizzaautomaten gibt es auch noch einen Pastaautomaten, der fertige Nudelgerichte in zwei Minuten bereitstellt. Die Gerichte, die man aus dem Automaten ziehen kann, kosten ein paar Euro weniger als im Restaurant.

Der Pizzaautomat von La Commedia befindet sich an der Gögginger Straße in Augsburg Foto: Elias Kern

Automat für Fahrradschläuche:

Damit die Radtour am Wochenende nicht ausfallen muss, gibt es in Augsburg Automaten für Fahrradschläuche. Beispielsweise am Oberen Graben, in der Lise-Meitner-Straße und an der Friedbergerstraße sind die Automaten zu finden. Zur Auswahl stehen verschiedene Fahrradschläuche in unterschiedlichen Größen. Ein Schlauch kostet neun Euro.