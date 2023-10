Kunstwand Hochzoll: Bald werden die Bilder verkauft

Die Freiluftgalerie in Hochzoll ist noch bis Samstag, 14. Oktober, zu besichtigen. Der Erlös des Verkaufs kommt wieder einem guten Zweck zugute.

Alles fließt, dieser bekannte Spruch trifft in diesem Jahr auch auf den Augsburger Stadtteil Hochzoll zu: Mit der traditionellen Kunstwand ermöglichte die Aktionsgemeinschaft Hochzoll unter dem Motto "Wasser in Hochzoll" allen Bürgerinnen und Bürgern den Besuch einer Freiluftgalerie mit vielen Kunstwerken. Diese sind noch bis Samstag, 14. Oktober, am ehemaligen Postgebäude zu besichtigen. Am Samstag werden die Bilder dann zwischen 10 und 12 Uhr für einen guten Zweck verkauft: Der Erlös geht an den Sozialfonds Hochzoll. Gleichzeit findet eine Pflanzentauschbörse des Obst- und Gartenbauvereins statt. (AZ)