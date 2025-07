Kupferkabel aus Rohbau einer Grundschule geklaut

Kupferkabel wurden in den vergangenen zwei Wochen aus dem Rohbau einer Grundschule in der Johann-Strauß-Straße in Haunstetten-Siebenbrunn entwendet. Die Verantwortlichen meldeten den Diebstahl, der zwischen dem 1. und dem 16. Juli geschehen sein muss, am Donnerstag bei der Polizei. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 entgegen. (gau)

