Kurioser Fall: Unbekannter beschädigt Auto, setzt sich rein und flieht

Ein kurioser Fall beschäftigt derzeit die Augsburger Polizei. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, beschädigte ein bislang Unbekannter in Oberhausen zunächst die Seitenscheibe eines geparkten weißen Opel Astra, anschließend setzte er sich in das Fahrzeug. Dann floh er. Der Mann, der einen Sachschaden von rund 150 Euro verursachte, wurde dabei von Zeugen beobachtet. Die Polizei, die als Tatort keinen genauen Straßennamen nennt, ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.

Wegen desselben Delikts hat die Polizei Ermittlungen nach einem Vorfall im Oberen Feldweg in Haunstetten aufgenommen. Einer Mitteilung zufolge beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen vergangenem Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, das Rücklicht eines geparkten Dacia Sandero. Der Sachschaden wird hier auf etwa 500 Euro beziffert. In beiden Fällen nimmt die Inspektion Süd Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (kmax)