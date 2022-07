Kurz vor der Kanu-WM: Eiskanal soll ab Donnerstag wieder Wasser haben

Die Stadt Augsburg stellt ihren Alternativplan für die Kanu-WM am Eiskanal vor. Das hat Auswirkungen auf andere Gewässer. Die ökologischen Folgen werden überwacht.

Voraussichtlich am Donnerstagmittag soll der Eiskanal wieder genug Wasser haben, damit das Training für die Kanu-WM, die am kommenden Dienstag beginnt, wieder aufgenommen werden kann. Die Stadt hatte wegen Wassermangels im Lech die Olympiastrecke am Dienstag zum zweiten Mal in kurzer Zeit trockengelegt. Wie die Stadt jetzt bestätigte, sollen mehrere Betonwände, die provisorisch in den parallel zur Olympiastrecke verlaufenden Jugendkanal gestellt wurden, das Wasser so zurückstauen, dass die Wettkampfstrecke genug Wasser bekommt. Am Mittwoch lief die Wassersteuerung wunschgemäß.

Badestellen in Augsburg müssen während Kanu-WM mit weniger Wasser auskommen

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte bei einem Ortstermin am Mittwochvormittag am Eiskanal, dass alle Maßnahmen unter ökologischen Gesichtspunkten geprüft worden seien und bis zum Ende der WM am 31. Juli überwacht würden. Konkret geht es darum, dass das Netz der Augsburger Kanäle und Bäche weiter genug Wasser bekommt, um in Anbetracht der hohen Temperaturen ein Fischsterben zu verhindern. Ebenfalls genau überwacht wird das Teilstück des Lechs zwischen Hochablass und der Einmündung der Olympiastrecke. Auf diesem etwa 700 Meter langen Teilstück wird die Menge des Wassers auf ein Mindestmaß reduziert. Die Stadt erklärte, dass die Badestellen am Damaschkeplatz im Spickel und am Proviantbach sowie das Fribbe weiter nutzbar seien.

Angesichts des niedrigeren Wasserstands gehe das Schwimmen wohl gerade noch, Abkühlung sei aber in jedem Fall möglich. "Auf Kopfsprünge sollte man immer verzichten, momentan aber ganz besonders", so Weber. Man sei auch im Gespräch mit den Kraftwerksbetreibern entlang der Kanäle, weil auch diese vorübergehend weniger Wasser zugeteilt bekämen.

