Ladendieb in Augsburg landet im Gefängnis

Es ist eher ungewöhnlich, dass ein Ladendieb im Gefängnis landet. In Augsburg ist es passiert. Das hat Gründe. Laut Polizei entwendete ein 31-jähriger Mann Waren aus einem Kaufhaus in Augsburg. Kurze Zeit später wird er erneut beim Ladendiebstahl erwischt. Polizeibeamte nahmen den 31-Jährigen daraufhin fest.

Mann entwendete eine Flasche Alkohol

Gegen 18.40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Bürgermeister-Fischer-Straße, wie der 31-Jährige mehrere Parfüms im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags entwendete. Polizeibeamte nahmen den Ladendiebstahl auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Kurze Zeit später beobachtete eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts, wie der 31-Jährige eine Flasche Alkohol aus dem Regal entnahm und einsteckte. Anschließend verließ er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Polizeibeamte nahmen den 31-Jährigen fest.

Der 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls in zwei Fällen und setzte diesen in Vollzug. Der 31-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.