Ladendiebin bedroht Mitarbeiter mit Messer

Eine bislang unbekannte Frau hat am Donnerstag Waren aus einem Elektronikgeschäft in Oberhausen gestohlen und bei der Flucht aus dem Laden einen Mitarbeiter bedroht. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie gegen 12.40 Uhr dabei beobachtet, wie sie Waren in ihre Jackentasche steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Mitarbeiter stoppte die Frau. Daraufhin bedrohte sie ihn mit einem Messer und flüchtete. Die Beute hatte einen Wert im mittleren zweistelligen Bereich. Der 53-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen die bislang unbekannte Täterin wegen Räuberischen Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-2510 entgegen. (gau)

