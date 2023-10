Augsburg

Landtagswahl: Augsburger CSU setzt ihre Direktkandidaten durch

Plus In beiden Augsburger Stimmkreisen liegt die CSU vorne. Was die Kandidaten der CSU und der anderen Parteien zum Abschneiden in Augsburg sagen.

Das Ergebnis war am Ende keine große Überraschung: In den beiden Augsburger Stimmkreisen haben sich bei der Landtagswahl auch diesmal die Direktkandidaten der CSU durchgesetzt. Für Andreas Jäckel, 58, und Leo Dietz, 56, ist der Einzug ins Maximilianeum damit sicher. Welche Kandidaten der anderen Parteien über die Liste einziehen werden, ist noch unklar. Das wird frühestens am Montag feststehen. Bisher gelang das Grünen, SPD und AfD. Auch die Freien Wähler machen sich Hoffnung.

Andreas Jäckel hat bereits eine Legislaturperiode in München hinter sich, für Dietz ist die Arbeit auf Landesebene neues Terrain - bislang war der Chef der Augsburger CSU-Stadtratsfraktion nur auf kommunaler Ebene aktiv. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe um 20.45 Uhr lag Jäckel mit 31,4 Prozent über seinem Endergebnis von 2018 (30,8 Prozent) und hatte einen soliden Vorsprung zu Grünen-Kandidatin Stephanie Schuhknecht, 40 (21,1 Prozent). Auch im Augsburger Westen lag Dietz (30,9 Prozent) deutlich vor Grünen-Kandidat Cemal Bozoglu, 62 mit 20,2 Prozent. Dietz beerbt im Landtag damit den langjährigen Landespolitiker Johannes Hintersberger, der sich aus Altersgründen aus der Politik zurückgezogen hat.

