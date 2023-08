Augsburg

Lavender Daze und White Basil: Fünf Tipps für alkoholfreie Cocktails in Augsburg

Plus Wo gibt es Mocktails, die genauso raffiniert und lecker sind wie ihre alkoholhaltigen Kollegen? Wir haben eine Auswahl mit guten Anlaufstellen in Augsburg getroffen.

Von Bianca Dimarsico

Alkoholfrei liegt im Trend. Allein die Produktion von alkoholfreiem Bier hat sich in Deutschland seit 2012 verdoppelt. Umfragen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen, dass der Alkoholkonsum besonders bei jüngeren Menschen immer weiter abnimmt. Regelmäßig Alkohol zu trinken, das scheint aus der Mode zu kommen. Wer Bier, Wein und Spirituosen weglässt, aber trotzdem ein ausgefallenes Getränk genießen möchte, landet beim Mocktail. Eine Wortneuschöpfung, zusammengesetzt aus "Cocktail" und dem englischen Wort "to mock" – also nachahmen. So wird daraus ein Drink, der vortäuscht, alkoholisch zu sein. Wo es in Augsburg die besten alkoholfreien Drinks gibt, hat unsere Redaktion in dieser Übersicht zusammengefasst.

Bricks: Auf einen Drink in entspannter Atmosphäre

Das Bricks in der Maxstraße ist bei vielen Augsburgerinnen und Augsburgern für sein Frühstück bekannt. Wer schon mal abends dort war, weiß, dass man in der kleinen Bar auch exzellente Cocktails serviert bekommt – mit und ohne Alkohol. Alkoholfrei ist etwa der Aperitivo Spritz. Ansonsten werden alle Drinks mit Gin auch in der Virgin-Variante, mit alkoholfreiem Gin, angeboten. Darunter der Basisdrink Gin Tonic oder der Negroni. Außerdem gibt es den hauseigenen Lavender Daze. Der enthält Mango, Rhabarber, Maracuja und eine hausgemachte Limonade. Gut zu wissen: Im Bricks darf man gerne den oder die Barkeeperin nach Empfehlungen fragen, die vielleicht nicht auf der Karte stehen. Das gilt auch für Mocktails.

