17-Jähriger rast mit 120 km/h durch die Stadt

Beamte der Verkehrspolizei haben in der Nacht auf Samstag einen mutmaßlichen Raser aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei war der Streifenbesatzung gegen Mitternacht ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Meraner Straße aufgefallen. „Das Fahrzeug kam der Streife zunächst entgegen“, heißt es. Als der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte, soll er teilweise mit bis zu 120 Stundenkilometern innerorts unterwegs gewesen sein. „Bei der anschließenden Kontrolle gab der Beschuldigte zunächst falsche Personalien an“, heißt es von der Polizei. „Es stellte sich dann heraus, dass es sich um einen 17-Jährigen handelte, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.“ Bei dem genutzten Auto handelte es sich demnach um ein Mietfahrzeug. Der eigentliche Mieter wurde über den Vorfall informiert und kam, um das Fahrzeug abzuholen. Wie der 17-Jährige in den Besitz des Autos gelangte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, falscher Namensangabe und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er wurde nach Beendigung aller Maßnahmen an seine Eltern übergeben. (jaka)

