Autofahrer fliehen nach schadensträchtigen Unfällen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Dienstag, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, ein Auto in der Schillstraße in Lechhausen beschädigt. Nach Auskunft der Polizei hatte ein Fahrer eines blauen VW sein Auto auf Höhe einer Grundschule abgestellt. „Als er zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er den Schaden an der linken Autoseite“, so die Polizei. Die bislang unbekannte Person hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es im Zeitraum von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.15 Uhr, in Hochzoll. Hier beschädigte nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Autofahrer zwei Autos in der Hochzoller Straße. Im genannten Zeitraum hatte ein Kia-Fahrer sein Auto am P+R Parkplatz abgestellt. „Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden an seinem Auto fest“, heißt es von der Polizei. Der bislang unbekannte Autofahrer war offenbar gegen den Kia gestoßen und hatte ihn dabei nach derzeitigen Erkenntnissen auf ein weiteres Auto geschoben. Der bislang unbekannte Autofahrer hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

