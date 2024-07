Autofahrer flieht nach Unfall mit Sachschaden im vierstelligen Bereich

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, 15. Juli, zwischen 6 und 16.45 Uhr einen Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich bei einem in der Schillstraße geparkten roten Opel verursacht. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Täter. Zeugenhinweise können per Telefon unter der Nummer 0821/323-2310 an die Polizei übermittelt werden. (deum)

