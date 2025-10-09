Einbrecher dringen in Kleingartenanlage ein

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich in der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, Zutritt in einen Schrebergarten in der Meraner Straße verschafft. „Die Unbekannten öffneten dabei gewaltsam mehrere Gartenhäuser und entwendeten Gegenstände“, heißt es von der Polizei. Der Sachschaden sowie der Beuteschaden würden derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)

