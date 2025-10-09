Icon Menü
Augsburg-Lechhausen: Einbrecher dringen in Kleingartenanlage ein

Augsburg-Lechhausen

Einbrecher dringen in Kleingartenanlage ein

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Einbruchsdelikt im Stadtteil Lechhausen. Eine Frage ist aber noch offen.
    Der Einbruch ereigente sich in der Meraner Straße, berichtet die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Einbrecher haben sich in der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, Zutritt in einen Schrebergarten in der Meraner Straße verschafft. „Die Unbekannten öffneten dabei gewaltsam mehrere Gartenhäuser und entwendeten Gegenstände“, heißt es von der Polizei. Der Sachschaden sowie der Beuteschaden würden derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)

