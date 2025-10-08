Icon Menü
Augsburg-Lechhausen: Mann soll Polizisten angegriffen haben

Augsburg-Lechhausen

Mann soll Polizisten angegriffen haben

Ein Polizeieinsatz im Stadtteil Lechhausen wird heikel, als sich von außen ein Mann einmischt. Laut Auskunft der Beamten wurde die Situation schnell aggressiv.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Einsatz in Lechhausen gegen einen 32-jährigen Mann.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Einsatz in Lechhausen gegen einen 32-jährigen Mann. Foto: Alexander Kaya

    Ein 32-jähriger Mann soll am Montag in der Schillstraße Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Den Angaben der Beamten zufolge hatte der Mann die Ermittler gegen 21.30 Uhr mehrfach während eines anderen Polizeieinsatzes angesprochen. „Im weiteren Verlauf verhielt sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften“, so schildert es die Polizei. Da sich der Mann nicht habe beruhigen lassen, fesselten ihn die Beamten. „Der 32-Jährige wehrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme, schlug in Richtung der Polizeibeamten und beleidigte diese“, heißt es weiter. „Hierbei verletzte er sich leicht.“ Polizeibeamte wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 32-jährigen Mann. (jaka)

