Mann soll Polizisten angegriffen haben

Ein 32-jähriger Mann soll am Montag in der Schillstraße Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Den Angaben der Beamten zufolge hatte der Mann die Ermittler gegen 21.30 Uhr mehrfach während eines anderen Polizeieinsatzes angesprochen. „Im weiteren Verlauf verhielt sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften“, so schildert es die Polizei. Da sich der Mann nicht habe beruhigen lassen, fesselten ihn die Beamten. „Der 32-Jährige wehrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme, schlug in Richtung der Polizeibeamten und beleidigte diese“, heißt es weiter. „Hierbei verletzte er sich leicht.“ Polizeibeamte wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 32-jährigen Mann. (jaka)

