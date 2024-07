Mann wird nach mutmaßlichem Raub nach Deutschland ausgeliefert

Nach einem Raub im September 2023 in Lechhausen vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft nun einen Ermittlungserfolg. Nach Angaben der Beamten hatte ein Mann am 19. September einem 82 Jahre alten Senior die Tasche entrissen, als dieser zu Fuß auf der Schleiermacherstraße unterwegs gewesen war. „Hierbei stürzte der 82-Jährige und verletzte sich leicht“, berichtet die Polizei damals und veröffentlichte eine Personenbeschreibung des zu der Zeit unbekannten Täters. Nun heißt es von der Polizei, nach intensiven Ermittlungen der Kripo habe ein 58-jähriger Mann im europäischen Ausland festgenommen werden können. Der Tatverdächtige wurde am Freitag nach Augsburg überstellt, also ausgeliefert. „Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg setzte den bestehenden Haftbefehl in Vollzug“, heißt es von der Polizei weiter. Der 58-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. (jaka)

