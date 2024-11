Polizei ermittelt nach Unfallfuchten

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, gegen einen schwarzen Audi Q7 in der Hofackerstraße gefahren. „Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es von der Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Ein ähnliches Delikt ereignete sich in der Dr.-Otto-Meyer-Straße im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen silbernen VW Golf. Der Golf war nach Angaben der Polizei am rechten Fahrbahnrand geparkt gewesen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

