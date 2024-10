Polizei ermittelt nach zwei Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag im Zeitraum von 10.15 bis 12 Uhr einen geparkten schwarzen Ford in der Marienbader Straße angefahren. „Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es von der Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Ein weiterer Fall ereignete sich im Zeitraum von Montag, 10 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten grauen Skoda in der Katzbachstraße. Auch dieser Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, der ebenfalls bei etwa 1000 Euro lag. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

