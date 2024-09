Polizei ermittelt wegen Raubdeliktes

Am vergangenen Donnerstag haben zwei bislang unbekannte Täter einen 22-Jährigen in der Lechhauser Straße Ecke Lützowstraße bedroht und ihm Bargeld gestohlen. Den Angaben der Polizei zufolge war der 22-Jährige gegen 20.45 Uhr in Richtung Ulrichsbrücke unterwegs gewesen. „Hierbei sprachen ihn die zwei Unbekannten an und forderten die Herausgabe von Bargeld“, so die Polizei. Außerdem sollen sie den 22-Jährigen bedroht haben. Die Täter machten laut Polizei Beute im niedrigen zweistelligen Eurobereich. Die beiden Unbekannten wurden durch Zeugen wie folgt beschrieben: Beide Männer sollen zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein, sie waren etwa 25 bis 30 Jahre alt, von dünner Statur und sprachen gebrochenes Deutsch. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg wegen eines Raubdeliktes und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3821 um Hinweise. (jaka)

