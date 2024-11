Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhäuser

In der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Freitag, 15.50, Uhr haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern im Erlenweg in der Hammerschmiede verschafft. Nach derzeitigem Stand sei in einem Haus Schmuck gestohlen worden, dessen Wert in einem niedrigen vierstelligen Eurobereich liege, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. „Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro an beiden Häusern.“ Ähnliche Delikte ereigneten sich am Samstag auch in Lechhausen. Der Polizei zufolge gab es zwischen 16 und 19 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rechten Brandstraße. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand kein Beuteschaden“, heißt es von den Ermittlern. Es entstand allerdings ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Zudem versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 17.40 bis 18.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Dennewitzstraße einzusteigen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und bittet in allen Fällen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einbruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis