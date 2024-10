Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Montag hat ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer ein geparktes Auto in der Dr. -Nick-Straße in Lechhausen beschädigt. Gegen zwei Uhr beobachtete ein Anwohner, wie der Lastwagen beim Rückwärts-Rangieren einen schwarzen VW Golf beschädigte, er verständigte die Polizei. Der bislang unbekannte Lastwagenfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)