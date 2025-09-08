Straßenbahn und Auto kollidieren: Verkehrsbehinderungen in Lechhausen

Am Montagnachmittag ist es in Lechhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Die Karambolage soll sich gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung der Neuburger Straße und der Radetzkystraße ereignet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt, berichtet die Polizei. Es kommt aber im Umfeld und beim Tramverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. (jaka)

