Augsburg-Lechhausen: Straßenbahn und Auto kollidieren: Verkehrsbehinderungen in Lechhausen

Augsburg-Lechhausen

Straßenbahn und Auto kollidieren: Verkehrsbehinderungen in Lechhausen

Ein Unfall in Augsburg-Lechhausen hat Folgen: Am Nachmittag sind hier eine Straßenbahn und ein Auto in einen Unfall geraten. Verletzt wurde aber niemand.
    Der Unfall ereignete sich im Bereich der Neuburger Straße und der Radetzkystraße in Lechhausen, berichtet die Polizei in Augsburg.
    Der Unfall ereignete sich im Bereich der Neuburger Straße und der Radetzkystraße in Lechhausen, berichtet die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Am Montagnachmittag ist es in Lechhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Die Karambolage soll sich gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung der Neuburger Straße und der Radetzkystraße ereignet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt, berichtet die Polizei. Es kommt aber im Umfeld und beim Tramverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. (jaka)

