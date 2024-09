Unbekannte flüchten nach Unfällen

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei aus Lechhausen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag in der Zeit von 19.45 bis 21.30 Uhr in der Schackstraße einen grauen BMW beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

In der Schwarzenbergstraße hat ein weiterer unbekannter Autofahrer zwischen 9.30 und 14 Uhr einen grauen Audi angefahren. Der Schaden beträgt hier laut Polizei rund 2000 Euro. In beiden Fällen haben sich die Unfallverursacher auf und davongemacht. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)